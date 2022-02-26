Три выпущенные со стороны Украины мины упали в Ростовской области

Пострадавших нет

В Миллеровским районе Ростовской области пограничным управлением ФСБ России зафиксирована стрельба со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Отмечается, что на территорию российского региона упали три 120-миллиметровые мины. Разрушений и пострадавших нет. Сейчас по данному факту ведется проверка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские националисты обстреляли Старобельск из реактивных систем залпового огня "Град", есть погибшие.

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