Три выпущенные со стороны Украины мины упали в Ростовской области

Пострадавших нет
В Миллеровским районе Ростовской области пограничным управлением ФСБ России зафиксирована стрельба со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Отмечается, что на территорию российского региона упали три 120-миллиметровые мины. Разрушений и пострадавших нет. Сейчас по данному факту ведется проверка.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские националисты обстреляли Старобельск из реактивных систем залпового огня "Град", есть погибшие.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram