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Три выпущенные со стороны Украины мины упали в Ростовской области

14:45
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Пострадавших нет

В Миллеровским районе Ростовской области пограничным управлением ФСБ России зафиксирована стрельба со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Отмечается, что на территорию российского региона упали три 120-миллиметровые мины. Разрушений и пострадавших нет. Сейчас по данному факту ведется проверка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские националисты обстреляли Старобельск из реактивных систем залпового огня "Град", есть погибшие.

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