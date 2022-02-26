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Словакия ввела режим ЧС из-за массового наплыва беженцев с Украины

15:07
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Власти пытаются создать для них условия

Власти Словакии с полудня субботы ввели в стране режим ЧС. Он связан с массовым наплывом беженцев с территории Украины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу словакского кабмина, цель этой меры - создание условий для пребывания беженцев на территории Словакии.

"Премьеру Эдуарду Хегеру и главе МВД Роману Микулецу поручено проведение соответствующих мероприятий в условиях режима ЧС", - говорится в сообщении.

Накануне президент Словакии Зузана Чапутова по итогам саммита "Бухарестской девятки" заявила, что в отношении России нужно вводить более жесткие санкции.

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