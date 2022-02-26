Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов трех стран

Речь идет о Болгарии, Польше и Чехии

Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Полеты из этих стран могут быть осуществлены только по специальным разрешениям Росавиации или МИД России.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - говорится в сообщении Росавиации, которое приводит ТАСС.

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