Националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России

Об этом сообщили в ФСБ

Украинскими националистами расстрелян военнослужащий ВСУ, который пытался найти убежище в Российской Федерации для уклонения от участия в боевых действиях. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве также рассказали, что во время пресечения вооруженной провокации сотрудник погрануправления ФСБ России получил ранение.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники с острова Змеиный, который расположен в Черном море недалеко от Одессы, доставлены в Севастополь.

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