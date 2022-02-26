Украина отказалась от пеговоров с Россией

Киев не устроили условия российской стороны

Президент России Владимир Путин, ожидая переговоры с Киевом, накануне приказал приостановить операцию российской армии на Украине, однако украинские власти отказались от общения. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, так как "украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", передает ТАСС.

Как рассказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, Киев отказался от переговоров, потому что его не устроили условия российской стороны.

"Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - приводит РИА Новости его слова.

Ранее Песков сообщал, что Москва согласилась на переговоры с Киевом и сформировала межведомственную делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия готова к переговорам в любой момент, когда Вооруженные силы Украины сложат оружие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram