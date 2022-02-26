ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина отказалась от пеговоров с Россией

19:18
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Киев не устроили условия российской стороны

Президент России Владимир Путин, ожидая переговоры с Киевом, накануне приказал приостановить операцию российской армии на Украине, однако украинские власти отказались от общения. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, так как "украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", передает ТАСС.

Как рассказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, Киев отказался от переговоров, потому что его не устроили условия российской стороны.

"Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - приводит РИА Новости его слова.

Ранее Песков сообщал, что Москва согласилась на переговоры с Киевом и сформировала межведомственную делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия готова к переговорам в любой момент, когда Вооруженные силы Украины сложат оружие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.