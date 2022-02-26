ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны заявило о попытке ВМС Украины атаковать российские корабли

19:24
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Киеву могли помогать американские БПЛА

Украинские катера попытались атаковать корабли Черноморского флота России, которые эвакуировали с острова Змеиный более 80 сдавшихся украинцев. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.

Таким образом Киев хотел обвинить Россию в гибели пленных. "В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал", - приводит ТАСС заявление официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Он также заявил о высокой вероятности того, что украинские катера наводили на корабли Черноморского флота американские БПЛА.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники с острова Змеиный, который расположен в Черном море недалеко от Одессы, доставлены в Севастополь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Корабли ВМС Украины
Корабли ВМС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.