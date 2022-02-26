Минобороны заявило о попытке ВМС Украины атаковать российские корабли

Киеву могли помогать американские БПЛА

Украинские катера попытались атаковать корабли Черноморского флота России, которые эвакуировали с острова Змеиный более 80 сдавшихся украинцев. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.

Таким образом Киев хотел обвинить Россию в гибели пленных. "В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал", - приводит ТАСС заявление официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Он также заявил о высокой вероятности того, что украинские катера наводили на корабли Черноморского флота американские БПЛА.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники с острова Змеиный, который расположен в Черном море недалеко от Одессы, доставлены в Севастополь.

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