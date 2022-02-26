Ликвидирована дамба, перекрывавшая воду в Северо-Крымском канале

Об этом сообщили власти Крыма

Российские военные уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Об этом в субботу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, в 2014 году Украина перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

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