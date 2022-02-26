ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ликвидирована дамба, перекрывавшая воду в Северо-Крымском канале

19:44
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Об этом сообщили власти Крыма

Российские военные уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Об этом в субботу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, в 2014 году Украина перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Подготовка Северо-Крымского канала для пуска воды в Крым
Подготовка Северо-Крымского канала для пуска воды в Крым
Северо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.