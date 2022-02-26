Ликвидирована дамба, перекрывавшая воду в Северо-Крымском канале

Об этом сообщили власти Крыма
Российские военные уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Об этом в субботу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал", - приводит его слова ТАСС.
Напомним, в 2014 году Украина перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram