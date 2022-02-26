ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган пригласил Путина в Турцию

19:23
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Состоялся телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию, где стороны могли бы обсудить деэскалацию ситуации на Украине. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", - заявил Эрдоган.

Ранее Киев отказался от переговоров с Москвой, потому что его не устроили условия российской стороны. При этом глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия готова к переговорам в любой момент, когда Вооруженные силы Украины сложат оружие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.