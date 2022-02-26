Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Состоялся телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию, где стороны могли бы обсудить деэскалацию ситуации на Украине. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", - заявил Эрдоган.

Ранее Киев отказался от переговоров с Москвой, потому что его не устроили условия российской стороны. При этом глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия готова к переговорам в любой момент, когда Вооруженные силы Украины сложат оружие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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