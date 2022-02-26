ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЛДПР развеяли слухи о тяжелом состоянии Жириновского

19:36
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Состояние политика стабильное

В субботу СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский подключен к аппарату ИВЛ и введен в медикаментозный сон. Как отмечает Телеграм-канал Mash, медики установили политику трубку в горло и перевели на аппарат жизнеобеспечения.

Между тем пресс-служба ЛДПР не подтвердила эти данные. Там отметили, что состояние Жириновского стабильное, а данные об ухудшении самочувствия не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. В ЛДПР подчеркивали, что политик продолжает работать из больницы. Между тем СМИ сообщали, что у Жириновского поражены 50-75% легких, а также развился двусторонний отит.

Напомним, Владимир Жириновский в декабре 2021 года в восьмой раз прошел вакцинацию от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.