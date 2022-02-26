В ЛДПР развеяли слухи о тяжелом состоянии Жириновского

Состояние политика стабильное

В субботу СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский подключен к аппарату ИВЛ и введен в медикаментозный сон. Как отмечает Телеграм-канал Mash, медики установили политику трубку в горло и перевели на аппарат жизнеобеспечения.

Между тем пресс-служба ЛДПР не подтвердила эти данные. Там отметили, что состояние Жириновского стабильное, а данные об ухудшении самочувствия не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. В ЛДПР подчеркивали, что политик продолжает работать из больницы. Между тем СМИ сообщали, что у Жириновского поражены 50-75% легких, а также развился двусторонний отит.

Напомним, Владимир Жириновский в декабре 2021 года в восьмой раз прошел вакцинацию от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram