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Авиарейсы в Калининград будут выполняться по новому маршруту

19:38
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Время полета увеличится

В случае закрытия воздушного пространства прибалтийскими странами рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Об этом рассказала ведущий специалист по связям с общественностью компании "Аэропорт "Храброво" Наталья Грицун.

"Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов", - заявила она РИА Новости.

Как сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, самолеты в регион и из области смогут летать над нейтральными водами Балтийского моря, а далее через территорию Ленинградской области разлетаться по всей России.

Ранее стало известно, что Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии из-за недружественных решений авиационных властей этих стран. Полеты из этих стран могут быть осуществлены только по специальным разрешениям Росавиации или МИД России.

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