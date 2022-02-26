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Музей "Гараж" приостановил работу над выставками

19:38
  • суббота
  • 26 февраля 2022

Обязательства перед художниками будут выполнены

Музей современного искусства "Гараж" принял решение приостановить работу над выставками и перенести их на неопределенное время из-за ситуации, сложившейся на востоке Украины. Об этом ТВЦ.Ru рассказали в пресс-службе музея.

При этом музей выразил готовность выполнить свои обязательства перед художниками по переносу проектов. Также отмечается, что кафе, библиотека и книжный продолжат работу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Беженцев с Донбасса сейчас принимают по всей России. Границу с нашей страной пересекли уже более 100 тысяч человек.

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Музей современного искусства "Гараж"
Музей современного искусства "Гараж"
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