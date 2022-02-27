Россия четвертый день проводит военную спецоперацию на Украине

Минобороны России сообщило актуальные данные

Минобороны России провело утренний брифинг по ситуации на Украине. В оборонном ведомстве отчитались о ходе военной спецоперации, которую президент Владимир Путин начал утром 24 февраля. "ТВ Центр" публикует видео заявления официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова:

По последним данным, ВС России поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций.

Российские военные сбили 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У".

На земле уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.

В МО сообщили, что накануне в 16 часов украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе №8 города Мариуполь. В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения.

С начала операции войска ЛНР продвинулись на 52 километра. Они взяли населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское.

Войска ДНР продвинулись еще на 12 километров. Они взяли Павлополь и Пищевик.

Силы ВС России блокировали города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром "Чернобаевка" под Херсоном.

В сообщении Минобороны отмечается, что ВС России не наносят удары по городам и населенным пунктам.

Задержан 471 украинский военнослужащий. "Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям", - отметили в МО России.

Украинские военные массово отказываются от продолжения боевых действий. Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался.

Утром 24 февраля российские военные начали проведение военной специальной операции на территории Украины. Цель ранее озвучил Путин — демилитаризация и денацификация Украины. Россия, как заявил президент в своем обращении к нации, пытается защитить свои границы и жителей ЛДНР от геноцида. Российские власти убеждены, что соседнюю страну захватили националисты.

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