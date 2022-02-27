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Украина отказалась приехать в Белоруссию на переговоры с Россией

10:42
  • воскресенье
  • 27 февраля 2022

Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий, указал Владимир Зеленский

Делегация России в воскресенье утром прибыла в белорусский Гомель на переговоры с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Украина в ответ заявила, что не будет проводить переговоры на территории Белоруссии. Президент Украины Владимир Зеленский предложил следующие города: Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку. По его словам, подойдет любой город, откуда не летят ракеты.

Белорусский МИД подтвердил прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной, отметив, что Минск подготовил все необходимое для них.

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