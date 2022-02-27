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Путин выразил признательность Силам специальных операций России

11:16
  • воскресенье
  • 27 февраля 2022

Президент поздравил военнослужащих и ветеранов с праздником

Сегодня в России отмечают день Сил специальных операций. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент выразил особую признательность тем, кто в эти дни выполняет свой воинский долг по защите республик Донбасса.

"Знаю, что вы проходите именно такую – всестороннюю, комплексную, интенсивную – подготовку, настоящую боевую школу. Равняетесь на лучшие примеры доблести и мужества, истинного патриотизма и воспитываете на них новые поколения защитников Отечества, передаёте свой опыт молодым военнослужащим. Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу – во имя народа России и нашей великой Родины. Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким", - заявил Путин.

Бойцы Сил специальных операций - элита армии. Они оснащены передовым оружием и техникой, применяют самые современные подходы к тактике. Как правило, их операции носят тайный характер. В составе подразделения - лучшие разведчики, десантники, снайперы. Те, кто на практике доказал своё превосходство в военном деле. У многих бойцов есть высокие государственные награды.

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