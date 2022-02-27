Российские военные заблокировали Херсон и Бердянск

Все больше военнослужащих ВСУ готовы сложить оружие

В Харьковской области Украины добровольно сложил оружие 302-й зенитный ракетный полк ВСУ. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Уже почти 500 украинских военнослужащих отказались вести боевые действия. Наше оборонное ведомство гарантирует им уважительное отношение и помощь. Бойцы народных республик при поддержке наших Вооружённых сил продолжают освобождать посёлки от киевских националистов. А радикалы в отчаянии бьют по жилым районам.

На окраине поселка Ровеньки, что в Луганской республике, произошел сильный пожар. Одна из ракет, выпущенных ВСУ Украины, попала в склад горюче-смазочных материалов. Снаряд угодил в емкость с дизельным топливом, в которой находилось 200 тонн солярки. Местные жители говорят - чем сильнее натиск народной милиции и ополченцев Донбасса на позиции ВСУ, тем интенсивней украинские военные обстреливают мирные поселки - бьют по жилым домам, детсадам, школам, объектам инфраструктуры.

В городах Кировск и Первомайск осколками повреждены газопроводные линии. В результате без тепла остались 170 домов.

Только за минувшие сутки массированных артналетов с применением гаубиц, крупнокалиберных минометов, танков и реактивных установок было не меньше десяти.

А это уже Донецк. Мощный взрыв прогремел на автобусной остановке. Хорошо, что ночью, когда людей там не было. Но осколками выбило стекла и разворотило оконные рамы в пятиэтажке через дорогу. Под огнем ВСУ оказались поселок Гольмовский, Зайцево, Горловка, шахта имени Гагарина. Грохот от взрывов не смолкал всю ночь и утро.

В результате этих нападений один человек погиб, еще двое ранены, в том числе девочка-подросток. Как сообщили в ДНР, разрушены 30 домов и 26 трансформаторных станций.

Военные народных республик и российской армии, несмотря на удары по Донбассу, развивают наступление. И прорвали линию обороны ВСУ на глубину до 50 километров.

"К настоящему времени российскими вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300, "Бук М-1" и Оса. 48 радиолокационных станций. Сбиты 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 БПЛА, две тактические ракеты "Точка-У", - сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор.

По словам Конашенкова, полностью блокированы Херсон и Бердянск. Взят под контроль аэродром в Чернобаевке. Все больше военнослужащих ВСУ готовы сложить оружие.

"Вчера в Харьковской области 302-й зенитно-ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям", - заявил Конашенков.

Вот одно из подразделений, которое оказалось в плену у ополченцев. В госпитале солдаты, получившие ранения, рассказывают, что их использовали как пушечное мясо. Все новобранцы. Отслужили всего полтора месяца.

Российскими войсками и ополченцами заняты окраины Мелитополя. Ещё одна колонна движется к Мариуполю. Город захватили боевики из националистического батальона "Азов" (запрещён в России). Те самые, которые во время нападений на Донбасс в прошлые годы прославились особой жестокостью по отношению к мирным жителям. Вот и сейчас простые граждане Украины - местные жители, - для них как живой щит. Людей из города не выпускают. А своим боевикам командиры отдают приказ - ни в коем случае позиции не оставлять.

"Мы будем биться до последней капли крови. Я приказываю каждому бойцу полка "Азов" биться до конца", - заявил Денис Прокопенко, командир полка "Азов".

В Киеве в руках радикалов и уголовников оказались сотни, если не тысячи единиц стрелкового оружия. Власти бесконтрольно раздают автоматы и патроны. Но уже понятно, что оборонять Киев намерены не все, и оружие стало предметом купли-продажи. И если одни готовы сбыть автомат за 50 тысяч гривен, то другие грабят магазины. А между домами, прикрываясь жильцами, ВСУ устанавливают свою тяжелую технику. Эту тактику нацбаты и ВСУ начали применять едва ли не во всех крупных городах, которые оказались в зоне специальной военной операции. В Северодонецке гаубицы развернули прямо под окнами многоэтажки. Все для того, чтобы спровоцировать огонь по мирным кварталам и потом тиражировать кадры.

В этом ударе ВСУ обвинили Россию - обстрел якобы был ракетами типа "Калибр". Но позже выяснилось, что в дом попала украинская ракета, выпущенная из установки "Бук". Вот кадры этого запуска с территории Киева (см. видео).

Минобороны напоминает - Россия удары по жилым домам не наносит. Ведомство призывает украинцев - требовать от своих властей вывода тяжелого вооружения из жилых кварталов. Подразделения, участвующие в специальной военной операции, совместно с украинскими бойцами, взяли под охрану Чернобыльскую АЭС. Обстановка на объекте спокойная.

Тимур Абдуллаев, Илья Титов. "ТВ Центр".

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