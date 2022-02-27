Украина сорвала переговоры с Россией

Представители Киева отказались проводить встречу в Белоруссии

Российская делегация, согласно достигнутым договоренностям, прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В состав нашей делегации вошли представители МИД, Минобороны, администрации президента и других ведомств. Однако в последний момент Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия в качестве площадки не подходит. Тем временем ситуация на Украине окончательно вышла из-под контроля киевских властей. Людей охватила паника, которую лишь усиливают преступные действия ВСУ и националистов.

Это кадры из Львова - тысячи людей пытаются покинуть западную Украину и перейти через границу в Польшу. Очередь собирается на железнодорожном вокзале. Однако далеко не у всех получается уехать - вот как на выезде из Мариуполя националисты расправляются с теми, кто пытается сбежать.

Всё это - очередное доказательство, как радикалы используют мирных людей в качестве живого щита.

В Киеве всю ночь вооруженные люди вычисляют диверсантов, видя в каждом гражданском потенциального врага. И уровень жестокости растет.

За врагов накануне приняли семью с тремя детьми - по их автомобилю открыли огонь из автоматов. Погибли родители и ребенок. В другом районе Киева убит полицейский выстрелом из машины, которую остановили для проверки документов. Но власти продолжают бесконтрольно раздавать оружие всем подряд, повышая уровень преступности. Из тюрьмы выпустили националиста Семена Семенченко, который уже объявил о создании своего штурмового отряда.

Радикалы призывают всех вокруг готовить бутылки с зажигательной смесью, называя их "бандера-смузи". Украинские политики сами позируют с оружием - автомат взяла Юлия Тимошенко. Бывший президент Петр Порошенко раздает интервью западным СМИ. Но зрители больше позабавил охранник, у которого отстегнулся магазин за спиной шефа.

Украина приняла решение закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией. Подписан указ об отказе от присоединения к российской энергосети, что очевидно ставит страну в уязвимое положение с точки зрения обеспечения электричеством. Немедленно вступить в переговоры призывает только одна политическая сила – "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Наша позиция не изменилась. Мы выступаем за немедленные переговоры по прекращению военного конфликта. Готовы помогать в этом всеми силами. Чтобы не гибли люди. И считаем, что это единственный шаг, чтобы остановить войну и прийти к миру в стране", - заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

Реакция президента Владимира Зеленского на всё это не ясна. Уже вторые сутки у многих вызывает сомнение, что он в Киеве. С Сети активно публикуются его старые видео встреч с военными в Донбассе, которые выдаются за современные съёмки в Киеве. Утреннее обращение президента опубликовано в текстовом виде. Зеленский намерен создать иностранный легион для добровольцев из-за рубежа.

Телеканал CNN при этом публикует фото "первого убитого на Украине американца", однако вряд ли сообщению можно верить. Ранее этот же человек якобы умирал от рук талибов в Афганистане.

Однако Киевом сейчас всё используется для того, чтобы просить западной поддержки. Ближе к полудню Зеленский заявил - он готов говорить о мире, но только не в Минске.

"Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно, мы хотим мира. Мы хотим встречаться. Мы хотим окончания войны. Варшава. Братислава. Будапешт. Стамбул. Баку. Это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит", - сказал Зеленский.

При этом президент Украины требует от Брюсселя экстренно принять Украину в Евросоюз и лишить Россию права голоса в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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