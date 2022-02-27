Глава МИД Британии испытала шок от спецоперации России в Донбассе

Лиз Трасс пообещала, что Россия "заплатит высокую цену"

Ряд российских банков хотят отключить от системы SWIFT. Об этом сегодня договорились несколько западных стран. ЕС также объявил о решении заморозить активы нашего Центробанка. Некоторые европейские государства закрывают своё воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Эти решения даются Западу непросто. Ценой собственных потерь пытаются наказать Москву.

Главная санкционная интрига - отключат ли Россию от международной платежной системы SWIFT или нет. Пока Киев всю субботу запускал дезинформацию о том, что решение якобы принято, коллективный Запад совещался, как бы усидеть на двух стульях сразу. И Москву наказать, и при этом продолжить покупать ее сырье. Ведь без наших энергосырьевых ресурсов цены взлетят до небес. Часть стран ЕС, понимая последствия, тянули время. Великобритания, США и их государства-вассалы – например, прибалтийские страны, - давили: европейцам нужно как можно быстрее выстрелить себе в ногу. И вот звучащее угрожающим для банковской системы России заявление на деле оказывается половинчатой мерой: отключить хотят, но не всех.

"Мы обязуемся отключить определенное количество российских банков от SWIFT. Это остановит их операции по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт. Мы парализуем все активы Центробанка. Это заморозит все его транзакции и лишит возможности ликвидировать активы. Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках", - сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Таким образом, отключение от системы SWIFT грозит не всей финансовой системе России, а ряду банков, ранее уже попавших под рестрикции. При этом у ЕС один санкционный список, в нем нет Сбербанка. У США – другой - нем нет банка "Россия". Но в Вашингтоне заявляют: ограничения еще будут дорабатываться. А Борис Джонсон уже радостно хлопает в ладоши: "Мы предприняли решительные действия, чтобы исключить Россию из глобальной финансовой системы".

МИД Британии грозит вводить санкции против российских предпринимателей каждые несколько недель. Впрочем, собственных бизнесменов Запад тоже бросил в жернова санкционной войны.

Так, чешские авиалинии до 6 марта приостанавливают полеты в Москву. В качестве причины называют закрытие российского воздушного пространства для их самолетов. Уверяют пассажиров, что готовы возобновить свои маршруты в любой момент - мол, все зависит от позиции Росавиации. Но умалчивают о том, что Прага первая полностью закрыла свое небо для Москвы. И наша реакция была просто симметричным ответом. Неделю летать в Россию пока не будет немецкая "Люфтганза". Кроме Чехии решения о запрете пересечения своих воздушных пространств для России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения и Эстония. Москва поэтапно применяет такие же меры. И здесь еще большой вопрос, для кого в итоге авиаперелеты в обход станут золотыми.

"Сразу хочу всех успокоить: у нас есть маршрут, он используется по международным водам через Балтийское море. Мы живем и можем жить как в режиме, сопряженном с европейскими государствами, так и в режиме энергетического острова - все службы готовы, специалисты обучены, проблем с жизнеобеспечением нет и не может быть", - сказал Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.

Санкционное наступление Запад пытается организовать со всех фронтов сразу. Корпорация Google приняла решение приостановить монетизацию государственных СМИ России. Им запретили размещать рекламу на своих сервисах. Instagram начал маркировать их аккаунты и сообщения как "Контролируемое государством российское медиа".

По традиции смешали спорт с политикой. Биатлонистам и российским лыжникам объявили, что на международных соревнованиях они могут участвовать только как нейтральные спортсмены - под запретом оказались национальный флаг и гимн. Норвежская лыжная ассоциация призвала наших спортсменов и вовсе не участвовать в предстоящих гонках Кубка мира.

Но в целом все рестрикции выглядят как санкционная битва с Россией, а не помощь Украине. В Вашингтоне четко дали понять: воевать за Киев физически не кто не будет, как бы этого не хотел Владимир Зеленский.

"У вас есть два варианта: начать Третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это", - указал Байден.

45-й президент США откровенно посмеялся над потугами нынешнего американского истеблишмента наказать Россию санкциями.

"Путин говорит: "О, они собираются наложить на меня санкции, да они накладывают на меня санкции последние 25 лет!" Проблема не в том, что Путин умен, хотя, он, конечно, умен, а в том, что наши лидеры тупые. Тупые. Такие тупые. Джо Байден превратил спокойствие – в хаос, стабильность – в анархию, а безопасность – в катастрофу", - прокомментировал Дональд Трамп.

Бывший президент США уверен: эскалации на Украине можно было избежать. И его мнение в США имеет поддержку. Правда, с последствиями для инакомыслящих.

Американцы, которые насаждают свою демократию по всему миру, затравили свою соотечественницу. Экс-кандидат в президенты 2020 года, майор нацгвардии США, ветеран иракской войны Тулси Габбард посмела реализовать свое право на свободу слова и заявила, что именно расширение НАТО, а не агрессия России - и есть причина эскалации на Украине.

"Они, действительно, хотели, чтобы Россия вторглась на Украину. А теперь у администрации Байдена есть чудесный повод вводить драконовские санкции против России и русских. А во-вторых, это может положить начало холодной войне. Если они вынуждают Россию вторгнуться на Украину, начинается новая холодная война. Военная промышленность начинает получать больше денег, чем в то время, когда мы сражались с "Аль-Каидой" (деятельность террористической организации запрещена в России). Но кто будет платить? Народ Америки будет платить", - сообщила Тулси Габбард, американский политик.

Голоса разума звучат и в Европе. В партии "Альтернатива для Германии" считают: приоритетом должно быть прекращение столкновений на Украине и учет законных интересов российской безопасности, а не подпитывание фантазий Киева о вступлении НАТО. Глава партийной фракции задается вопросом: а как бы действовали бы США, если бы Канада вдруг решила заключить военный союз с Китаем. Ответ очевиден. Так же, как и выход из спровоцированного Украиной конфликта.

"Незачем дразнить своих влиятельных соседей и раздражать их без причины. А членство Украины в НАТО - это уж точно неприемлемо. Вместо этого нейтральный статус для Украины. Как примеры -Финляндия и Австрия. Поэтому Запад должен прекратить использовать этот кризис как инструмент, чтобы навредить России. Мир на постоянной основе в Европе возможен только с Россией", - заявил Александр Гауланд, глава фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге.

Посольство Китая в России недвусмысленно дает понять, на чьей стороне Пекин, и свою позицию к происходящему иллюстрирует цифрами. Дипведомство опубликовало список стран, которые подверглись бомбардировкам США со времен Второй Мировой: от Кореи до Сирии.

Воскресным вечером министры иностранных дел 27 стран должны собраться на виртуальную встречу. Ее назначил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Говорить, правда, будут не о том, как разрешить конфликт на Украине политико-дипломатическим путем, а как еще больше накачать ее оружием. Вот уже даже Германия перестала сопротивляться поставкам летальных систем. Британия радуется.

"Мы сообща работаем над тем, чтобы Россия заплатила высокую цену за вызвавшее шок вторжение на Украину. Приветствую решение Германии поддержать оборонительные усилия Украины путем отправки в страну противотанковых вооружений и ракет Stinger", - сказала Лиз Трасс, глава МИД Британии.

Горячие головы попытались остудить журналисты американского издания Newsweek. Они спрогнозировали, что будет после падения Киева - политическое урегулирование и создание дружественного Москве государства. Если переговоры между Россией и Украиной состоятся, это положит конец конфликту, нанеся при этом унизительный удар по Западу, пишет издание. Возможно, чтобы не допустить политического поражения, англосаксы и ЕС продолжают отправлять в охваченную вооруженным конфликтом страну самолеты с оружием.

Лилия Акиньшина, Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram