В интернете появились новые фейки о ситуации на Украине

Людей продолжают запугивать, используя дезинформацию о спецоперации России

Не на одно лишь вооружение делается ставка. Интернет захлестнула лавина фейков о спецоперации по защите Донбасса. С каждым днем появляются сотни новых видео и фотографий, якобы разоблачающих действия российских ВС. Причем авторы подобных подделок, видимо, считают своих зрителей людьми без элементарного образования. В ход идут уже даже фильмы о Второй мировой войне.

На этих кадрах съемка программы, посвященной событиям весны 1942 года. Рассказ о гибели 2-й ударной армии под командованием Андрея Власова. Но в западных соцсетях долго разбираться не стали. Автора поста об этом видео абсолютно ничего не смутило. И девушка, решив, что это современные события, не задумываясь о последствиях, распространила видео в интернете.

Во время съемок реконструкции событий Великой Отечественной войны использовали модели танков БТ-7. Они видны на кадрах. Такую технику выпускали в 30-40-х годах прошлого столетия. Одежда на тех, кого называют в пабликах "жертвами", характерна для сельских жителей того времени. Распространители этого фейка не захотели даже уточнить, где находится Тёсово-Нетыльское, которое указано на видео. А ведь это не Украина, а российский поселок в Новгородской области.

Не разобрались с техникой и авторы этого поста, утверждая, что в Харьковской области с помощью бутылок с зажигательной смесью местные жители подожгли БТР. Но на видео горит совсем не БТР, а транспортно-заряжающая машина 9Т217Б ЗРК "Оса". Этот комплекс считается уже устаревшим и не используется в российской армии. Зато несколько дивизионов такой техники есть у Вооруженных сил Украины. Так что, вероятней всего, горит именно украинская машина из комплекса "Оса".

Жителей Киева стали запугивать российскими диверсантами, которые якобы ставят метки на газовые трубы для корректировки ударов артиллерии. Но правда оказалась очень прозаичной. Диверсантом оказался закладчик наркотиков.

Не смогла отличить реальность от документального фильма и Кортни Кардашьян, у которой 163 миллиона подписчиков в инстаграме. В сторис она выложила видео с девушками, провожающими в слезах своих молодых людей на фронт. На самом деле это фильм, который был снят в 2017 году о событиях 2014 года. Более того, на видео девушки одеты по-летнему, вокруг - зеленые деревья. Но сейчас в Киеве все-таки еще зима. В соцсетях много непроверенной информации. Поэтому, делая перепосты, стоит осознавать - распространителям фейков, предупреждает Роскомнадзор, грозит штраф до 5 миллионов рублей.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".

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