Военные инженеры очищают разблокированный канал и приводят в порядок оборудование

Российские военные завершают работы по восстановлению Северо-Крымского канала. В ходе спецоперации по защите Донбасса они ликвидировали дамбу, построенную националистами, и уже очистили русло гидроузла от деревьев и кустарников. В ближайшее время водной блокаде полуострова придёт конец. Ввод канала в эксплуатацию не только обеспечит жителей водой, но и решит проблемы аграриев. Урожаи прогнозируют рекордные.

И без того протекавшая дамба, наспех залатанная мешками с песком в результате направленного точечного подрыва взлетела на воздух. Российские военные в ходе специальной операции уничтожили сооружение украинских националистов. Водная блокада полуострова, которую Киев объявил в 2014 году, закончена.

"Железнодорожные войска выполнили работы по расчистке канала от растительности и леса, инженерные войска выполнили подрывы сооруженных дамб и силами судоремонтного завода и квартирно-эксплуатационного управления Черноморского Флота завершены работы по восстановлению подорванных шлюзовых сооружений", - сообщил Михаил Ясников, заместитель командующего Черноморским флотом.

Тот случай, когда военная техника и технологии работают на благо мира. Русло расчищено от кустарников и ила до глубины, предусмотренной проектом. Наши инженерные подразделения в считанные часы восстановили работу сложных гидротехнических сооружений. Шлюзовые заслонки, уничтоженные украинскими радикалами, восстановлены.

Северо-Крымский канал проектировался как сезонный. Основное предназначение – обеспечение нужд сельского хозяйства. Воду обычно запускали в апреле. Сначала идет подача из Днепра, регулируется напор, чтобы поток не вышел из русла канала, к марту начинается заполнение русла на территории полуострова. В этом году фермеров вновь ждет высокий урожай.

Северо-Крымский канал построили еще в 60-е годы. Это была одна из великих строек коммунизма. Строили всей страной. И превратили засушливый степной Крым и южные области Украины в сельскохозяйственную житницу и курортную здравницу. Но после воссоединения полуострова с Россией украинские националисты решили отомстить крымчанам за их выбор и перекрыли подачу воду. Учитывая, что Днепр обеспечивал 85% потребностей полуострова – такие действия Киева иначе как геноцидом и не называли. Крыму пришлось экономить воду, строить водозаборы и бурить скважины.

Это еще не Днепровская вода – крымская из подземных водозаборов. Ее подают в самые вододефицитные регионы полуострова – Керчь, Судак, Ленинский район. Но совсем скоро и сюда пойдет большая вода – вот он, исторический уровень. Шлюзы уже готовы принять ресурс.

Восстановления ждут целые отрасли сельского хозяйства. Вновь будут засеивать рисовые поля, восстановятся рыбные хозяйства и овощеводство.

8 лет прошло, а гидротехнические сооружения находятся в рабочем состоянии. Моторы, которые поднимают задвижки шлюзов и насосы, нивелирующие перепады высот Северокрымского канала. Конечно, 8 лет засухи не прошли бесследно, в бетонном русле есть трещины, а в насыпной части будут потери, но все равно подача воды кардинально меняет ситуацию в сельском хозяйстве региона и с водообеспечением населения.

А еще запуск Северо-Крымского канала – это решение экологической проблемы. Украина все это время сбрасывала лишнюю воду в море. В итоге происходило опреснение Черноморского побережья Николаевской и Одесской областей. Ряд морских обитателей оказался на грани исчезновения. А пляжи под Херсоном и вовсе зацвели, судя по запаху, медленно превращались в болота. По сути сейчас происходит еще и восстановление экосистемы. Но главное, конечно, что труд прадедов вновь будет работать на благо поколений.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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