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Путин и Алиев обсудили ситуацию на Украине

12:23
  • воскресенье
  • 27 февраля 2022

Путин и Алиев обсудили ситуацию на Украине

Ситуацию на Украине с учётом проведения специальной военной операции накануне поздно вечером обсудили по телефону Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа состоялась в продолжение российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне, которые прошли в Москве 22 февраля. Лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки.

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