Путин и Алиев обсудили ситуацию на Украине

Ситуацию на Украине с учётом проведения специальной военной операции накануне поздно вечером обсудили по телефону Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа состоялась в продолжение российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне, которые прошли в Москве 22 февраля. Лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram