На Украине начали освобождать заключенных для участия в боевых действиях

Потери в украинской армии растут

Делегация России, прибывшая в Минск и готовая выдвинуться в Гомель для переговоров с представителями официального Киева, пока не получила от них подтверждения участия в этой встрече. Ответа будут ждать ещё полчаса - до 15:00 по московскому времени. Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины и защиты Донецкой и Луганской народных республик продолжается четвёртый день. К настоящему времени поражена уже почти тысяча объектов военной инфраструктуры ВСУ.

Танковая колонна на марше. За тяжелой техникой - грузовики с боеприпасами и пушки. Военные народных республик и российской армии развивают наступление. И прорвали линию обороны ВСУ на глубину более 50 километров.

"К настоящему времени российскими ВС поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300, "БУК М-1" и Оса. 48 радиолокационных станций. Сбиты 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 БПЛА, две тактические ракеты "Точка-У", - сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор.

По словам Конашенкова, полностью блокированы Херсон и Бердянск. Взят под контроль аэродром в Чернобаевке. Все больше военнослужащих ВСУ готовы сложить оружие.

"Вчера в Харьковской области 302-й зенитно-ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям", - заявил Конашенков.

Вот одно из подразделений, которое оказалось в плену у ополченцев. В госпитале солдаты рассказывают - их использовали как пушечное мясо. Все новобранцы. Отслужили всего полтора месяца.

Российскими войсками и ополченцами занят Мелитополь. Ещё одна колонна движется к Мариуполю. Бойцы народной милиции проезжают по отбитым у ВСУ дорогам. На обочинах - разрушенные доты. Глубоко эшелонированная оборона, которой так гордились украинские военные, по крайней мере на этом участке, ударами артиллерии превращена в крошево из бетона, кирпичей и бревен.

А это военный аэродром в Ивано-Франковске. На видео - уничтоженные самолеты военно-воздушных сил Украины. С десяток МиГ-29, которые уже вряд ли удастся восстановить. На полосе - глубокие воронки. Рядом - взорванный склад запасных частей и наблюдательной пост.

Под Харьковом идут позиционные бои. Это кадры уничтожения крупных сил ВСУ. В основном наземной техники. Горят склады горюче-смазочных материалов.

В Гостомеле российский спецназ захватил крупную партию брошенного отступающими частями ВСУ вооружения - противотанковых установок и стрелкового оружия. Вот, например штурмовые винтовки иностранного производства. В Одессе радикалы готовятся к обороне, снаряжая бутылки зажигательной смесью.

Между тем, приграничные поселки Донбасса этой ночью вновь оказались под массированным ударом. На окраине поселка Ровеньки, что в Луганской республике, произошел сильный пожар. Одна из ракет, выпущенных ВСУ Украины, попала в нефтехранилище.

Снаряд угодил в емкость с дизельным топливом, в которой находилось 200 тонн солярки. Местные жители говорят - чем сильнее натиск народной милиции и ополченцев Донбасса на позиции ВСУ, тем интенсивней украинские военные обстреливают мирные поселки - бьют по жилым домам, детсадам, школам, объектам инфраструктуры.

В городах Кировск и Первомайск осколками повреждены газопроводные линии. В результате без тепла остались 170 домов.

Только за минувшие сутки таких массированных артналетов с применением гаубиц, крупнокалиберных минометов, танков и реактивных установок было не меньше десяти.

А это уже Донецк. Мощный взрыв прогремел на автобусной остановке. Хорошо, что ночью, когда людей там не было. Но осколками выбило стекла и разворотило оконные рамы в пятиэтажке через дорогу. Под огнем ВСУ оказались поселок Гольмовский, Зайцево, Горловка, шахта имени Гагарина. Грохот от взрывов не смолкал всю ночь и утро.

В результате один человек погиб, еще двое ранены, в том числе девочка-подросток. Как сообщили в ДНР, разрушены 30 домов и 26 трансформаторных станций.

"Под обстрелы попали районы 17 населенных пунктов республики, средствами ПВО уничтожены пять ракет тактического комплекса "Точка-У", остатки которых падали в жилых массивах Иловайска, Амвросиевке и Донецке", - сообщил Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР.

Отряды народной милиции открывают по батареям реактивных установок и гаубиц ВСУ ответный огонь. Потери в украинской армии растут постоянно. И чтобы хоть как-то их восполнить Генпрокуратура в Киеве решила освободить из тюрем и следственных изоляторов бывших военных и отправить их на передовую.

Тимур Абдуллаев, Илья Титов. "ТВ Центр".

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