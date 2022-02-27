В центре "Мосволонтер" собрали около 7 тонн продуктов для беженцев

Штаб принимает одежду, посуду и предметы первой необходимости

Около семи тонн продуктов неравнодушные москвичи уже принесли в ресурсный центр "Мосволонтёр" на Ленинградском проспекте. Там находится Центральный штаб по сбору гуманитарной помощи в поддержку беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Помимо продуктов, здесь принимают одежду, посуду, предметы первой необходимости и средства личной гигиены. Один из предпринимателей предоставил сразу 3 тысячи зубных щёток. Также для детей собирают игрушки, канцелярские товары и книги. Уточняется, что все вещи должны быть новыми, в закрытой упаковке и с этикетками. Особое внимание уделяют срокам годности продуктов питания.

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