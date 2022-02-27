В Москве в понедельник отменят ряд коронавирусных ограничений

Требование о переводе 30% работников на удаленный режим будет носить рекомендательный характер

Завтра в Москве отменяется ряд ограничений, которые ранее были введены в связи с распространением коронавируса. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил на своём сайте.

С понедельника будут разблокированы транспортные карты всех жителей столицы старше 60 лет и москвичей, имеющих хронические заболевания.

Кроме того, требование о переводе 30 процентов работников на удалённый режим теперь носит рекомендательный характер. Решения приняты из-за улучшения ситуации со штаммом "омикрон". По сравнению с пиком конца января число новых выявляемых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Объём госпитализаций сократился вдвое. Число детей, которым требуется помощь в условиях стационара, стал меньше на 80 процентов. Больницы и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.

Между тем, с 21 февраля россияне могут оформить медицинские сертификаты о перенесенном COVID-19 на основании результатов анализа на антитела к коронавирусу. Сервис доступен на портале госуслуг. Воспользоваться им можно только один раз и при условии, что ранее документов о болезни или вакцинации не выдавалось.

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