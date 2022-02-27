Нечеловеческие силы: где в Москве роботы успешно заменили людей

Андроидов уже можно встретить в МФЦ

Вместо людей – роботы. В столице многие рутинные процессы, не требующие обязательного участия человека, поручают автоматике. Формы всё это приобретает разные. И подчас довольно забавные. Андроидов уже можно встретить в МФЦ. Собака, больше похожая на игрушку, способна облегчить жизнь инженерам.

Робот-собака по кличке Стрелка по-хозяйски обследует закоулки столичного технопарка Сколково. Стрелка – будущий сотрудник столичной Госинспекции по недвижимости. Там ей предстоит выявлять самозахваты территорий и незаконные постройки в городе, а также фиксировать информацию об их местоположении.

"Сейчас она контролируется полностью джойстиком, но у неё есть функция автономного передвижения, ставится также для собаки датчик-лидар, а благодаря большому количеству камер спереди она понимает, где находится, и также может реагировать на внезапно возникающие объекты", - рассказал Илья Каинов, представитель компании-разработчика.

Рабочий график этого робота, занятого на строительстве многофункционального центра в международном медицинском кластере "Сколково", уже расписан. Площадку выбрали в качестве пилотной для испытаний инновационной технологии цифрового моделирования будущих зданий в столице. Контролировать соответствие каждого из построенных элементов на площади почти в 100 000 квадратных метров и есть главная задача робота.

"Он может превратить это в 3D-колонну и внести в информационную модель здания. Проект может меняться буквально в процессе, и эта собака-робот позволяет сравнивать план проекта и факт проекта", - сообщил Тимур Андрбаев, директор по проектированию и строительству.

Тестировать робота-собаку в сфере столичного строительства планируется в течение всего этого года. А после того, как итоги и опыт его работы оценят специалисты, контракт с ним может быть продлён.

Человекоподобные роботы Даша и Алекс работают во Флагманском МФЦ на востоке столицы. Со своими обязанностями справляются. Даша консультирует посетителей по вопросам получения госуслуг, работа Алекса - привлекать внимание гостей к проектам в сфере городского здравоохранения.

Более обстоятельно проконсультировать посетителей по вопросам здоровья готов старший коллега Даши и Алекса - робот с внешностью классического андроида и набором диагностических приборов на своем корпусе. Такого сейчас уже можно встретить во всех крупных офисах МФЦ.

"С помощью этого робота можно измерить давление себе, насыщение крови кислородом, проверить объем легких, температуру – сделать такой базовый минимальный чек-ап здоровья", - заявил Олег Шакин, глава флагманского офиса "Мои документы".

Работой сотрудников-андроидов руководство весьма довольно. И плюсов по сравнению с обычными работниками у них хватает.

В эпоху пандемии такие качества особенно ценят и посетители - бесконтактное обслуживание. А потому о привлечении труда роботов всё чаще задумываются и в сфере столичного общепита. Для нескольких московских кофеен официанты на колесиках - явление давно уже привычное.

А вот по соседству с роботом-почтаматом в переходе столичного метро "Пушкинская" - новая знаменитость – робот-пиццейола. Ещё один такой же на неделе заработал в здании автовокзала в Саларьево. Попробовать пиццу быстрого приготовления в исполнении чудомашины любопытные горожане съезжаются со всей столицы.

В арсенале робота-автомата 4 пиццы: "Сырная", "Пепперони", "Салями" и "Мясная". Чтобы запустить процесс приготовления, нужно выбрать одну из них и расплатиться картой. Все стадии операции можно отслеживать тут же через стекло автомата.

Тогда как в обычном кафе на приготовление пиццы у повара уходит в среднем до 15 минут, аппарат с такой задачей справился всего за три. По внешнему виду, готовое блюдо почти не уступает ресторанной подаче. По цене вполне бюджетно.

На вкус пицца, как пицца, говорят те, кто уже успел отведать блюдо из автоматизированной закусочной. Правда, некому пожелать приятного аппетита. Впрочем, в нашей вечной городской суете это не такой уж большой минус.

Татьяна Сидорова, Андрей Корнилов, Владимир Петров, "ТВ Центр".

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