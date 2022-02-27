Как правильно сделать перепланировку в московской квартире

В рамках правил допустимы необычные варианты

Люди - натуры творческие. Чего только не делают, например, со своим жильём. Если бы не жёсткие строительные нормы, городские квартиры могли бы сильно измениться. Впрочем, в рамках правил допустимы очень необычные перепланировки.

"Вот моя гордость, это моя лестница. Мы присоединили технический этаж, поэтому появилась возможность установить вот такую красоту", - показывает Наталья.

Двухэтажная квартира в черте города стала для семьи Натальи воплощением мечты. Когда за окнами шумный мегаполис, а внутри – атмосфера загородного дома. Благодаря перепланировке трёхкомнатная квартира выросла вверх и прибавила в площади почти вдвое.

Вот так после перепланировки выглядит некогда технический этаж (см. видео). Такое помещение есть в каждом многоквартирном доме между кровлей и верхним этажом. Оно является общей собственностью жильцов. Чтобы сделать технический этаж частью жилой площади, для начала Наталья заручилась согласием соседей, а уже потом заказала проект у проектной организации, отнесла его на согласование в Мосжилинспекцию, и, получив добро, приступила к ремонту. Словом, пошла законным путём. Да, на получение разрешений и согласования ушло время, но зато после ремонта перепланировка отобразилась во всех официальных документах. И штрафы не страшны, и продать можно запросто.

"Бывают ли у риелторов, скорее, даже у собственников сложности с продажей такой квартиры? Да, бывают, если вы, предположим, ее не узаконили. Но если вы собрали необходимый пакет документов, зарегистрировали, то никаких проблем с продажей такой квартиры у вас никогда не будет", - говорит риелтор Наталия Борзенкова.

Вячеслав объединил две соседние квартиры в новостройке. На языке специалистов - осуществил "горизонтальную перепланировку". Чтобы свои двушку и трешку сделать единым целым, предстояло пробить проём в несущей стене.

Когда перепланировка затрагивает несущую стену, по закону собственник должен обратиться к автору проекта дома. Тот просчитывает нагрузки, выдает техническое заключение. Желая побыстрей начать ремонт, Вячеслав, минуя Мосжилинспекцию, заказал проект перепланировки в проектной организации.

"Они сделали необходимые замеры, расчёты. И по результатам их обследования они выдали нам проект с усилением этого проёма. Мы начали выполнять ремонтно-строительные работы", - рассказал собственник Вячеслав.

Схема почти правильная, потому что и расчеты, и саму работу выполняли профессионалы. Вот только игнорирование Мосжилиснпекции привело к штрафу и трехмесячному простою - на шум пришли соседи и пожаловались надзорной организации. Экономия времени собственнику вышла боком.

"Самовольная перепланировка - это административное правонарушение при определенных условиях. Надо понимать, что речь идет о наказании", - предупредил юрист Сергей Емельянов.

Однако штраф, который накладывается на собственника, не согласовавшего перепланировку, символический - от 2 до 2,5 тысячи рублей. Он редко кого из собственников пугает и останавливает. Ведь до сих пор бытует мнение, что перепланировка - это большие расходы, хождение по инстанциям и бумажная волокита. Но это заблуждение. Согласование перепланировки в многоквартирных домах - государственная услуга, которая оказывается бесплатно. Достаточно подать заявку на портале госуслуг. И возможна даже там, где, казалось бы, ничего нельзя. Например, в старом доме с деревянными перекрытиями.

"Дополнительное обследование, необходимо делать вскрытие, давать оценку этим перекрытиям, насколько они выполняют свою несущую способность. Но это да, это уже не новостройка, это не там, где можно обойтись техническим заключением и проектом перепланировки", - говорит Михаил Зубов.

При перепланировке в доме с историей - путь только в проектную организацию. Для собственника это и страхование рисков. И гарантия того, что проект будет принят надзорными органами. К преображению коммунальной квартиры Анна подошла основательно и самодеятельностью решила не заниматься.

"У нас есть три проекта, которые изложены на бумаге. И с этими проектами мы обратились к специалистам", - рассказала Анна Черненко.

И это ключевое слово. Те, кто задумал сделать перепланировку, часто доверяются дизайнеру интерьеров. А он специалистом в области перепланировки не является. Их задача - отвечать за эстетическую сторону вопроса.

"Дизайнеры не всегда обладают знаниями и не обладают технической документацией, чтобы понять, какая стена несущая, какая разгрузочная. Иногда дизайнерские проекты невозможно согласовать", - сообщила Виолетта Нежевенко, пресс-секретарь Мосжилинспекции.

Хотя соблазн собственников, задумавших ремонт, понятен. Сделать планировку, как у звезды Голливуда в загородном доме, так хочется, что многие игнорируют элементарные табу - переносят "мокрые зоны", сносят несущие стены. Конечно, ломать - не строить, но, прежде чем из старой хрущевки делать современную студию, стоит подумать о последствиях.

Анастасия Мартынова, Вероника Ермолова, Марина Глебова, "ТВ Центр".

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