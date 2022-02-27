История московского "Кристалла": что случилось и когда закончат долгострой

Знаменитую высотку на "Юго-Западной" не могут построить уже три десятка лет

Знаменитую высотку синего цвета на "Юго-Западной" - легендарный "Кристалл" - не могут закончить уже три десятка лет. В истории, пожалуй, самого известного долгостроя Москвы смешались итальянские страсти, юридические тонкости и жажда острых ощущений.

"Синий зуб", "Кристалл", "Блютус", "Зенит" и "Айсберг" - за тридцать лет у него появилось множество имен. И звание самого знаменитого долгостроя Москвы. А ведь были все шансы стать первым в СССР небоскрёбом - исключительно из стекла и металла.

"С точки зрения архитектуры здание, действительно, было очень уникальным. Во-первых, целиком облицовано зеркалом, что до этого не было. Были у нас, конечно, здания, облицованные стеклом, но это были достаточно простые прямоугольные объемы. А здесь мы видим, действительно, кристаллообразное здание", - сказал историк Москвы Денис Ромодин.

Инициатором строительства считается академик Абел Аганбегян. Он тогда был советником генсека Михаила Горбачева по экономике, возглавлял Академию народного хозяйства. Увидел на архитектурной выставке в Болонье модернистский проект Лучано Перини - сплошь из стеклянных синих кристаллов и решил - таким и должно быть здание Академии. Идею и проект адаптировали отечественные архитекторы Яков Белопольский и Николай Лютомский.

"Здание, которое стало тем самым "Кристаллом", оно получилось другой формы, оно стало ниже немножко", - прокомментировал Николай Лютомский, архитектор.

Деньги на строительство - 120 миллионов долларов - были получены. От консорциума западных банков. Кредит собирались вернуть за счет будущей прибыли - от гостиницы и аренды офисов. Главным подрядчиком стала итальянская фирма Volany International, принадлежавшая бизнесмену Валенцо Карибоне. А главным их условием - использование только итальянских материалов.

"Всю конструкцию этого здания собрали за год!" - сказал Лютомский.

К 1994 году "Кристалл" был готов на девяносто пять процентов, уже вовсю велись отделочные работы. А киношники здание с удовольствием снимали. Но именно тогда руководство фирмы Volany International было арестовано в Италии в рамках операции "чистые руки".

"Последний такой гвоздь вот в гроб этого проекта фактически забила борьба с итальянской мафией, которая началась в 1992 году итальянским правительством", - уверен историк Ромодин.

Строители разъехались. Здание опустело. Правда, ненадолго. Замороженный "Кристалл" неумолимо притягивал. Сталкеров, паркурщиков и прочих представителей экстремальных субкультур. Не обошлось без трагедий.

"Были здесь и правонарушения - в частности, и такого личного характера, когда ребята толпой кого-то заманивали туда под угрозами сбросить с крыши, и уже всячески издевались, были такие, к сожалению, хулиганские случаи. А летальные были, когда люди падали в шахты, так как там освещение недостаточное", - расскзаал сталкер Юрий Томашевский.

Охраны там сначала и вовсе не было, вспоминает сталкер Юрий, а когда появилась - за нелегальные экскурсии некоторые охранники стали брать деньги. Такса на вход - пятьсот рублей с компании. И ведь платили - в предвкушении невероятных ощущений.

"Тогда еще был огромный башенный кран высотой больше, чем здание, оттуда еще бейсджамперы прыгали, вот мы те времена еще застали, это было, конечно, увлекательное путешествие", - говорит Юрий.

Главным центром притяжения являлся не только кран, но и крыша. Интерьеры здания нелегальные экскурсанты тоже не оставляли без внимания.

"Легенда гласит, что осколки или целый монолит исполняют желания. И это работает", - убежден сталкер.

И уже не легенда, а быль - за двадцать лет вынесли и вывезли из здания всё, что можно. Долгие годы оно было предметом юридических и финансовых споров. Потом его признали федеральной собственностью, с зарубежными кредитами удалось расплатиться. И сам "Синий Зуб" решили всё-таки не удалять, а спасать. Оценили состояние, выяснили - металлический каркас все испытания выдержал. А вот голубое зеркальное стекло пришлось демонтировать. Не рассчитано оно оказалось на климат, где мало солнечных дней.

"Одна из причин, почему мы его меняем - оно было только под это здание спроектировано, и найти такое же не представляется сейчас возможным, поэтому его полностью снимаем, мы делаем новые светопрозрачные конструкции", - рассказал Илья Макурин, проректор РАНХиГС.

Сейчас идет один из самых сложных этапов - укрепление и усиление металлического каркаса. Проводят антикоррозийную защиту, проверяют на огнестойкость. Но уже известно, что разместится в здании, когда оно, наконец, будет достроено.

"Мы сейчас приспособили этот проект под нужды Академии целиком, то есть здесь не будет никакой инвестиционной составляющей. Это будут многофункциональные пространства, конференц-зал, лекционные аудитории различной вместимости", - сообщил Макурин.

Будет гостиница для иногородних слушателей Академии, небольшой спортивный блок, кафе. Такое самодостаточное пространство, из которого можно и не выходить - учиться, отдыхать, заниматься спортом. Окончательное превращение "Синего зуба" в "Кристалл" планируется в 2025 году.

Юлия Богоманшина, Марина Глебова, Тимофей Проймин, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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