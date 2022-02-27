Подмосковье продолжает принимать беженцев из Донбасса

Дети уже завтра получат возможность учиться в школах

Больше тысячи беженцев из Луганской и Донецкой народных республик прибыли в Подмосковье. Людей разместили в комфортных условиях, обо всём необходимом позаботились волонтёры. Дети уже завтра получат возможность учиться в школах.

Маленькая Маша не слезает с маминых рук. Привыкает к новой обстановке. Вдали от взрывов и обстрелов. Покидать дом пришлось в спешке.

"Прихватили самое необходимое. Никаких медицинских карточек, ничего не взяли, только свидетельство о рождении и паспорт", - рассказала Елена Дякина.

В Макеевке остался 16-летний сын. Он отказался уезжать. "Он сам так решил, хотелось бы, чтобы он тоже приехал сюда. Я его очень сильно уговаривала, плакала, а он говорит: "Как я брошу квартиру", - говорит Елена.

Подмосковье принимает беженцев из Донбасса. Специальные поезда прибыли из Ростовской области. Женщины, дети, старики - уставшие и встревоженные.

— Очень сильно стреляли, с работы собрались, в Ясиноватой мы вообще на линии огня живем.

В пути беженцев сопровождали волонтеры. Помогали нести чемоданы, тяжелые сумки. Следили, чтобы никто из детей не потерялся и не заскучал.

Первую тысячу человек разместили в разных подмосковных городах: Подольске, Пушкине, Волоколамске, Клину. Для них подготовили пансионаты и базы отдыха. В детском оздоровительном лагере "Лесная поляна" открыли пункт медицинской помощи.

"Мамочка одна натаскалась чемоданов, боли были в позвоночнике. Пожилой мужчина 49 года - давление высокое. Сами ходим по корпусам и сюда приходят, первичный осмотр здесь проводим", - сообщил врач Герман Бекетов.

В Волоколамске развернули целый медицинский городок. Люди могут пройти глубокое обследование у специалистов.

"Мы сделаем, чтобы хорошо работала педиатрия и все узкие специалисты, которые нужны детишкам: офтальмологи, ЛОР-врачи, кардиологи. Можно сделать рентген, флюорографию. Женщины могут сходить к гинекологу. Присутствуют и хирурги", - сообщила Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства.

Семьи размещают в отдельных комнатах. Галина приехала с тремя детьми. Благодарит за теплый прием и радуется простым вещам.

Многие не успели взять даже сменную одежду. Все, чего не хватает - привозят волонтеры. Помогают благотворительные организации и обычные люди. Беженцы передают списки необходимых вещей.

В детских лагерях и пансионатах открыли кружки и секции, чтобы занять детей. Старшие занимаются музыкой и ходят в спортзал. Младшие рисуют, делают игрушки своими руками, собирают конструктор.

"Для детей организован досуг, мастер-классы, творческие конкурсы, приезжают аниматоры, работают психологи, максимально делаем все, чтобы люди могли пережить эти непростые времена", - сказал Денис Авдеев, заместитель директора МАУ Центр "Родник".

Уже в этот понедельник дети пойдут в обычные детские сады и школы. Родителям помогают заполнить необходимые документы.

"Сейчас мы их оформляем в детские сады и школы, чтобы с понедельника дети у нас уже приступили к обучению. Места у нас есть и в садах, и школах. У нас уже есть запас учебников для этих детей. Их обеспечат рюкзаками, канцтоварами", - сказала Янина Щеглова и. о. начальника управления образования городского округа Коломна.

На учебу детей будут возить на автобусе. В школе обеспечат обедом. Музеи и театры уже приглашают семьи на выставки и представления. Это поможет отвлечься от тревожных новостей и наконец почувствовать спокойную, мирную жизнь.

Виктор Прокушев, Егор Киселев, Иван Колесников, Владимир Петров и Михаил Жучков. "ТВ Центр".

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