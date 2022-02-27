Российские журналисты попали под обстрел ВСУ в Донбассе

На месте находится корреспондент "ТВ Центра" Дмитрий Гусев
Журналисты РИА Новости, телеканалов "ТВ Центр" и "Звезда" попали под обстрел РСЗО ВСУ в Донбассе. Предварительно, никто не пострадал.
"Сейчас мы пытаемся связаться с нашими сотрудниками", — написали представители телеканала "Звезда" в Telegram-канале.
"Обстреляли "Градами", — говорит на видео корреспондент РИА Новости.
Корреспондент "ТВ Центра" Дмитрий Гусев подтвердил, что журналистов обстреляли. Он передал, что с ним все в порядке.
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