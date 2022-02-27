Корреспондент "ТВ Центра" попал под обстрел в Донбассе

ВСУ атаковали Пищевик

Днем в воскресенье ВСУ атаковали жителей населенного пункта Пищевик в Донбассе. Корреспондент телеканала "ТВ Центр" Дмитрий Гусев подробно рассказал о событиях.

"Мы сегодня находились в населенном пункте Пищевик, где совсем недавно еще располагалась граница между ДНР и Украиной. Этот населенный пункт освободили несколько дней назад, сегодня сюда приезжал Денис Пушилин. Он общался с местными жителями. После того, как глава ДНР покинул село, мы работали по местности, снимали местных жителей. Когда мы выходили из населенного пункта, поступила информация, что над нами находится БПЛА Украины. Он корректировал огонь. Буквально через несколько секунд по пункту, где нет военных и техники, ударили "Градами", выпустили целый пакет. Мы залегли на дороге. Буквально промахнулись метров 50. С двух сторон от дороги стоят дома. Буквально промахнулись метров 50-100. И весь пакет лег рядом в поле. Сейчас мы пытаемся выйти с этой территории, потому что она находится под обстрелом. Этот беспилотник находится где-то над нами. Мы видели и слышали, что по нему работает стрелковое оружие", — сообщил Дмитрий Гусев.

Военная спецоперация в Донбассе продолжается уже четвертый день. Минобороны России отмечает, что наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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