Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Весам пора составить план на весну, девам — позаботиться о себе
Гороскоп на сегодня, 21 февраля, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".
Овны
Последний день зимы 2022-го совпадает с окончанием лунного месяца, а это значит, что самое время подводить итоги. Сегодня стоит замедлиться и поразмышлять о прошлом и будущем.
Тельцы
Ваша интуиция сегодня не в лучшей форме, к тому же придется много суетиться и общаться. Поэтому не принимайте никаких решений, занимайтесь исключительно рутинными делами.
Близнецы
Студентам и ученикам надо быть начеку: ваши пробелы в знаниях быстро выяснятся. Из-за рассеянности вы можете что-то потерять, поэтому не расслабляйтесь.
Раки
Вам могут неправильно дать сдачу или вообще выставить счет, предъявить претензии по ошибке. Не расстраивайтесь и будьте готовы спокойно и методично выяснять истину.
Львы
Случайно услышанные слова или внезапное воспоминание могут вас серьезно впечатлить. Такая чувствительность мешает в делах, но способна стать источником вдохновения.
Девы
Вас будут волновать новости, касающиеся здоровья членов семьи или домашних животных. Не забывайте и о себе, более четко соблюдайте режим сна, труда и отдыха.
Весы
Вам или вашим детям не хватает новых впечатлений, социальной активности, занятий спортом. Подойдите к этому вопросу серьезно и составьте план на весну.
Скорпионы
Вы относитесь к своему дому по-особому, и сегодня это будет оправданно. Не принимайте гостей, не покупайте бытовую технику, следите за электроприборами.
Стрельцы
Ваши поездки сегодня будут проходить с приключениями, которые не принесут потерь, но отнимут время. Будьте собранными и смотрите не в телефон, а на дорогу по пути на работу.
Козероги
Скопление планет в вашем знаке поднимет настроение маленькими радостями вроде вкусного чая или комплимента. По-прежнему есть риск неудачных покупок, в том числе и продуктов.
Водолеи
Луна в вашем знаке растеряна и подталкивает к поспешным выводам, но не придавайте им значения. Да и в целом день будет сложным, но вас это не должно огорчать.
Рыбы
Солнце соединится с Юпитером в вашем знаке через 4 дня, и это может стать для вас моментом большой удачи! Готовьтесь, планируйте, чтобы не упустить редкий шанс.