Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 21 февраля, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

Последний день зимы 2022-го совпадает с окончанием лунного месяца, а это значит, что самое время подводить итоги. Сегодня стоит замедлиться и поразмышлять о прошлом и будущем.

Тельцы

Ваша интуиция сегодня не в лучшей форме, к тому же придется много суетиться и общаться. Поэтому не принимайте никаких решений, занимайтесь исключительно рутинными делами.

Близнецы

Студентам и ученикам надо быть начеку: ваши пробелы в знаниях быстро выяснятся. Из-за рассеянности вы можете что-то потерять, поэтому не расслабляйтесь.

Раки

Вам могут неправильно дать сдачу или вообще выставить счет, предъявить претензии по ошибке. Не расстраивайтесь и будьте готовы спокойно и методично выяснять истину.

Львы

Случайно услышанные слова или внезапное воспоминание могут вас серьезно впечатлить. Такая чувствительность мешает в делах, но способна стать источником вдохновения.

Девы

Вас будут волновать новости, касающиеся здоровья членов семьи или домашних животных. Не забывайте и о себе, более четко соблюдайте режим сна, труда и отдыха.

Весы

Вам или вашим детям не хватает новых впечатлений, социальной активности, занятий спортом. Подойдите к этому вопросу серьезно и составьте план на весну.

Скорпионы

Вы относитесь к своему дому по-особому, и сегодня это будет оправданно. Не принимайте гостей, не покупайте бытовую технику, следите за электроприборами.

Стрельцы

Ваши поездки сегодня будут проходить с приключениями, которые не принесут потерь, но отнимут время. Будьте собранными и смотрите не в телефон, а на дорогу по пути на работу.

Козероги

Скопление планет в вашем знаке поднимет настроение маленькими радостями вроде вкусного чая или комплимента. По-прежнему есть риск неудачных покупок, в том числе и продуктов.

Водолеи

Луна в вашем знаке растеряна и подталкивает к поспешным выводам, но не придавайте им значения. Да и в целом день будет сложным, но вас это не должно огорчать.

Рыбы

Солнце соединится с Юпитером в вашем знаке через 4 дня, и это может стать для вас моментом большой удачи! Готовьтесь, планируйте, чтобы не упустить редкий шанс.