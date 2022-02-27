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ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

16:24
  • воскресенье
  • 27 февраля 2022

Задержан гражданин одной из среднеазиатских стран

В Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Задержан гражданин одной из среднеазиатских стран. Поблизости от места проживания мужчины найден тайник с компонентами для самодельного взрывного устройства, взрывчатыми веществами и поражающими элементами. В мобильном телефоне злоумышленника обнаружена переписка с членами террористических структур. Задержанный дал признательные показания.

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