ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

Задержан гражданин одной из среднеазиатских стран
В Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Задержан гражданин одной из среднеазиатских стран. Поблизости от места проживания мужчины найден тайник с компонентами для самодельного взрывного устройства, взрывчатыми веществами и поражающими элементами. В мобильном телефоне злоумышленника обнаружена переписка с членами террористических структур. Задержанный дал признательные показания.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram