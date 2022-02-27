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Украинские националисты обстреляли поселок в Донбассе

17:51
  • воскресенье
  • 27 февраля 2022

По населенному пункту было выпущено не менее десяти ракет из установок "Град"

В Донбассе в 20 километрах от Мариуполя под обстрел украинских националистов попала наша съёмочная группа, а также журналисты РИА Новости и агентства Anna News. Никто не пострадал. По посёлку Пищевик, где произошел инцидент, было выпущено не менее десяти ракет из установок "Град". Для корректировки огня был использован беспилотник.

Подробности смотрите в видео ТВЦ.

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