Украинские националисты обстреляли поселок в Донбассе

По населенному пункту было выпущено не менее десяти ракет из установок "Град"
В Донбассе в 20 километрах от Мариуполя под обстрел украинских националистов попала наша съёмочная группа, а также журналисты РИА Новости и агентства Anna News. Никто не пострадал. По посёлку Пищевик, где произошел инцидент, было выпущено не менее десяти ракет из установок "Град". Для корректировки огня был использован беспилотник.
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