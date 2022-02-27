Минобороны: ВСУ применили запрещенные фосфорные снаряды

Оружие использовали в района аэропорта Гостомель под Киевом

Один мирный житель погиб, ещё четверо, в том числе ребёнок, получили ранения в результате новых обстрелов Донбасса киевскими силовиками. За сутки в ходе массированных атак из ракетных комплексов "Точка-У" повреждены 67 жилых домов, объекты инфраструктуры, социальные учреждения. Разведка ДНР сообщает, что украинские войска перебрасывают дивизион "Град" в Атёмовск, а в центре Краматорска, в жилых кварталах, размещают установки С-300. По данным российского Минобороны, в пригородах Киева, вблизи аэродрома Гостомель, подразделения националистов начали масштабное применение фосфорных боеприпасов, запрещённых международным правом.

Взрыв и сильный пожар произошел в местечке Ровеньки Луганской народной республики. Это всего в 20 километрах от российской границы. После попадания ракеты "Точка-У", выпущенной украинскими силовиками, воспламенились цистерны с нефтепродуктами. В соседней ДНР за минувшие сутки под обстрел попали 17 населенных пунктов. Вместо окна и стены - огромная дыра. Выворочена батарея, весь пол усыпан битыми стеклами и штукатуркой. Таких мощных обстрелов жители Киевского района Донецка не помнят с 2015 года. Отступая с занимаемых позиций на юго-востоке страны, украинские националисты с особым остервенением бьют по мирным кварталам. Используют не только минометы, крупнокалиберную артиллерию, но и ракетные системы залпового огня.

"Судя по звуку, это "Грады". Вот у ребят разбиты окна. Сейчас забивают картоном, чтобы переночевать", - говорит житель Донецка Александр Ивашенко.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены уже 5 ракет "Точка-У", но и без детонации упавшие хвостовики наносят огромный ущерб жилым районам Иловайска, Амвросиевки. Мощный взрыв прогремел на автобусной остановке в Донецке. Хорошо, что ночью, когда людей там не было. Но осколками выбило стекла и разворотило оконные рамы в пятиэтажке через дорогу. Под огнем ВСУ оказались поселок Гольмовский, Зайцево, Горловка, шахта имени Гагарина. Грохот от взрывов не смолкал всю ночь и утро.

"В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения: один гражданский погиб, четверо получили ранения. В том числе ребенок 2006 года рождения. Повреждены 36 жилых домов, 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств. Без газоснабжения остались почти 1300 абонентов в населенных пунктах Стаханка и Безымянная. Более 5000 тысяч абонентов остались без электроэнергии", - заявил Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР.

Группировки войск Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке российской артиллерии и авиации продолжают успешные наступательные действия. Бойцы ЛНР продвинулись на 56 километров вглубь обороны противника и установили контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново и Станично-Луганское.

"Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики продвинулась еще на 3 километра в направлении Петровское и завершают разгром резервов оперативно-тактической группы "Восток". Установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка. В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты 4 офицера ВСУ", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Все больше солдат и офицеров ВСУ готовы сложить оружие. В Харьковской области добровольно сдался российским военным 471 боец зенитно-ракетного полка, оснащенного комплексами ПВО "Бук М-1". Ко всем украинским военнослужащим уважительное отношение, раненым оказана медицинская помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям. В больничных палатах новобранцы рассказывают похожие истории: командование поставило их на позиции и перестало выходить на связь.

"Нас наши командиры на позиции - нас было 15 человек - мы пытались вызвать помощь, пытались вызвать поддержку. Нам не оказывали ничего. После обстрела провода наши вообще не работали, по радиосвязи мы пытались выйти... Потом, как оказалось, командиры нашей роты свалили просто часа за 3, за 4", - рассказал один из украинских военных.

Российские военные наносят удары высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. В Минобороны подчеркивают - обстрелы городов и сел не ведутся, принимаются все меры для сохранения жизни мирных граждан.

"К настоящему времени российскими ВС поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбиты 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У". Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении МО России.

Сбывается и печальный прогноз Минобороны России. Украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам поселка Сартана в пригороде Мариуполя. Разрушены несколько домов, есть погибшие среди мирного населения. Штурмовые отряды запрещённой в России организации "Правый сектор", прибывшие из Львовской области, терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве "живого щита". А в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки российских войск, начали массово применять боеприпасы, начиненные фосфором.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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