Лукашенко убедил Зеленского направить делегацию в Гомель

Киев согласился провести встречу на территории Белоруссии

В ближайшее время должны состояться первые после начала специальной военной операции переговоры между Россией и Украиной. Представители двух стран встретятся в Гомельской области Белоруссии недалеко от украинской границы. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую - замглавы МИД Николай Точицкий.

Ждать решения украинской стороны были намерены до трёх часов дня. Но российские представители подчеркнули, что готовы к переговорам в любое время. Зеленский то соглашается, то отказывается, то вообще пропадает с радаров.

"Президент Александр Лукашенко убедил президента Владимира Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель", - заявил общественный деятель Юрий Воскресенский.

Советники офиса Зеленского теперь заявили, что украинцы передумали ехать в Гомель. Рассматривать Белоруссию в роли третьей стороны Киев тоже не будет. Вместо этого предложили альтернативу: звучала и Варшава, и Баку, и даже Стамбул.

"Каждый час - это спасённые жизни наших братьев - украинских граждан, мирных жителей. И спасённые жизни тех украинских солдат, которые находятся - пока ещё находятся - на линии противостояния", - сообщил Мединский.

Ответа наша делегация дожидалась в Минске - оттуда до Гомеля ехать 3 часа. Локация для переговоров выбрана не случайно. Последняя информация, что встреча будет в районе реки Припять - на украинско-белорусской границе. Пока представители обеих стран готовятся к переговорам, Владимир Зеленский сегодня, как и в предыдущие дни, активно предлагает всему миру способы, как ещё сильнее наказать Россию. Новое требование - уже в твитере президента Украины.

"Украина официально направила иск против Росии в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать России прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", - говорится в сообщении украинского лидера.

Помимо гаагского трибунала, Зеленский запросил у президента Швейцарии организовать в Женеве конференцию по урегулированию ситуации на Украине. Так пишут местные СМИ. А вот МИД Швейцарии это пока никак не прокомментировал. Но, судя по кадрам, которые сейчас активно распространяют в соцсетях сами украинцы - международный трибунал нужен как раз вот таким ребятам. Это видео из Киева. Люди с оружием устраивают проверку прохожих.

Эти жуткие кадры, как утверждается, тоже из Киева. Неизвестные с автоматами прямо во дворе стреляют человеку по ногам. В соцсетях утверждают, что мужчина якобы нарушил комендантский час. То ли ещё будет, когда по новому указу выпустят из тюрем и вооружат тех, кто до заключения служил в украинской армии. Вот так националисты расправляются с теми, кто решил покинуть Мариуполь.

Всё это - очередное доказательство, как радикалы используют мирных людей в качестве живого щита.

Учащаются и случаи мародёрства. В супермаркетах - хаос. Люди сметают с полок магазинов всё, что в прямом смысле этого слова плохо лежит. Им в этом никто не мешает.

Власти продолжают бесконтрольно раздавать оружие всем желающим. Таким образом лишь подпитывая уровень агрессии и насилия. Националист Семён Семенченко уже объявил, что создаст свой штурмовой отряд: "Я на воле, времени мало, поэтому сразу к делу. Призываю всех смельчаков вступить в наш штурмовой отряд".

Радикалы призывают всех вокруг готовить бутылки с зажигательной смесью - "Бандера-смузи". В Одессе радикалы готовятся к обороне, снаряжая эти самые бутылки зажигательной смесью.

Александра Сергомасова, Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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