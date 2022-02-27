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Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства

16:18
  • воскресенье
  • 27 февраля 2022

Президент сказал, что высшие должностные лица стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России

Президент России Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы. Об этом он заявил в воскресенье на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

По его словам, высшие должностные лица стран Запада принимают нелегитимные санкции и допускают агрессивные высказывания в адрес России.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал глава государства в воскресенье на встрече в Кремле.

"Есть", - ответили Шойгу и Герасимов.

Россия начала военную спецоперацию в Донбассе 24 февраля.

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