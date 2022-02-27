Трамп сравнил отношения Путина и Байдена с игрой на барабане

Бывший президент США раскритиковал Джо Байдена

Новые жёсткие санкции в отношении России обсудят сегодня главы европейских МИД на экстренном заседании. Встреча пройдёт в онлайн-формате и начнётся через несколько минут. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже объявил, что ЕС одобрил экстренный пакет помощи Украине, в том числе поставки летального вооружения. Пока Запад продолжает давить на Россию, бывший президент США обрушился с критикой на действующего главу Белого дома.

Блефовать Евросоюз не стал. Полностью отключать Россию от международной платёжной системы SWIFT Запад не готов. Иначе как покупать российские нефть и газ. А потому санкции вновь будут точечными. Против банков, которые уже попали под ограничения. Принять документ обещают уже сегодня.

"Мы обязуемся отключить определенное количество российских банков от SWIFT. Это остановит их операции по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт. Мы парализуем все активы Центробанка. Это заморозит все его транзакции и лишит возможности ликвидировать активы", - заявил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом внутрироссийских операций это не коснётся, подчёркивают экономисты. Стабильность переводов обеспечит отечественная система передачи финансовых сообщений. Перебои могут возникнуть только с бесконтактной оплатой при помощи телефона. Карты, как и раньше, работают. Что касается макроэкономической ситуации, то у ЦБ достаточно механизмов поддержки.

"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально", - заявили в ЦБ.

Страны одна за другой закрывают небо для российских авиакомпаний. Сегодня это сделали Италия, Франция и Нидерланды. Как пишут СМИ, в скором времени стоит ждать общеевропейского решения. Кроме воздушных гаваней могут закрыть и порты. Россия в любом случае отвечает зеркальными мерами. В этом санкционном хоре, безусловно, солирует Великобритания. Заявления Форин офиса одно хуже другого. Лиз Трасс безусловно поддержит британцев, решивших отправиться воевать с Россией. А еще у Лондона отдельная папочка на российских олигархов, которым "негде будет" спрятаться. Платить за рестрикции, конечно же, придется британским налогоплательщикам.

"Несмотря на то, что Лондон импортирует небольшие объемы нефти и газа из России, последствия все же будут. Я прошу отнестись к этому с пониманием. Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого", - заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

А еще странам Большой семерки, по мнению госпожи Трасс, следует ввести лимиты на закупку российских нефти и газа. Кому в первую очередь адресован упрёк, догадаться несложно. Германия в кратчайшие сроки обещает построить два терминала для приёма американского СПГ. А речь Олафа Шольца так вообще за рамками.

"Путин освободил Германию от исторической вины. Очень скоро российское руководство ощутит, какую высокую цену придется заплатить. Но нужно как можно больше дипломатии. Нельзя быть наивными — это остаётся актуальным. Для диалога нужны две стороны", - сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Пока настал момент сделать разворот на 180 градусов вопросах поставки Украине оружия, уверена глава немецкого МИДа. Берлин направит Киеву 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Вдобавок к тем, которые уже привезли из Великобритании, США и других стран НАТО. Этим оружием националисты убивают мирных жителей Донбасса. Устраивают провокации. Пожалуй, лучшая иллюстрация всего происходящего - твит официального представителя китайского МИДа: "США должны спросить у себя, кто всё это затеял".

Но президент СШа Джо Байден и здесь ищет выгоду. Заявляя, что у него было лишь два варианта: Третья мировая война или санкции. О возможном диалоге и гарантиях безопасности, которых несколько месяцев требовала Россия – ни слова, иронично отмечает бывший американский президент Дональд Трамп.

"Настоящая проблема заключается в том, что наши лидеры глупы. Очень глупы! Путин играет на Байдене, как на барабане. Путин очень умный! То, что сейчас происходит, на это больно смотреть", - заявил экс-президент США Дональд Трамп.

С этим согласен и главный редактор немецкой газеты Die Welt. Запад не может противостоять России.

Издание выпустило материал с заголовком: "Путин не боится Запада - потому что мы стали такими слабыми".

"Запад слишком погряз в упадническом самолюбовании и увлёкся надуманными проблемами. Российский президент видит в Германии "федеративную клоунскую республику", а клоунов он не боится. И хрупкого пожилого джентльмена в Белом доме с его командой вице-президентов тоже", - пишет главред Welt.

А потому санкции, в условиях которых Россия живёт уже много лет, не работают. Наша страна всё еще готова к диалогу, но отступать от своих стратегических интересов больше не будет.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram