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Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 7 742

18:02
  • воскресенье
  • 27 февраля 2022

Это на 46% меньше показателя предыдущего дня

В России за сутки госпитализировали 7 742 человека с коронавиурсом. Это на 46% меньше показателя предыдущего дня, пишет ТАСС.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 116 093, это минимум с 29 января. Выздоровели 137 596 пациентов. 769 человек умерли.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 050 против 3 947 днем ранее.

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