ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену

19:14
  • воскресенье
  • 27 февраля 2022

Наказание - лишение свободы на срок до 20 лет

Любая помощь Украине в период проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР будет считаться государственной изменой. Об этом предупредили сегодня в Генпрокуратуре нашей страны. Наказание за такие действия - лишение свободы на срок до 20 лет. Уголовному преследованию будут подвергаться и те, кто распространяет заведомо ложную информацию о ситуации на Украине. За последние дни грубые видео- и фотоподделки наводнили соцсети. В ход уже идут кадры из фильмов о Великой Отечественной войне.

Парень на больничной койке еле дышит, кашляет и рассказывает о происходящем на передовой. В этом видео из соцсетей якобы допрос российского солдата. При этом на нём ни царапины, только правый глаз загримирован серыми тенями. А сам допрашивающий разговаривает с явным южнорусским говором. Ещё совсем недавно этот же молодой человек постил в TikTok записи о том, как якобы российских срочников отправляют на военную операцию. Только вот призывники, как неоднократно сообщали в Минобороны, в спецоперации не участвуют. К тому же этот молодой человек постоянно онлайн в соцсетях, однако нашим военнослужащим по уставу запрещено иметь с собой мобильные телефоны.

Вот ещё одна фейковая видеозапись из интернета. Солдаты обворовывают магазин. Подпись: "Мародерство военнослужащих ВС России" в Тростянке Сумской области. Приглядимся - на форме и в снаряжении этих людей нет ни одного знака отличия российской армии. Кроме того, наши военнослужащие полностью обеспечены продпайком и водой. И, кстати, замечу: в Сумской области расположен отдельный батальон сил территориальной обороны военных сил Украины, бойцы на этом видео вполне могут быть его представителями.

Подробности в репортаже Ксении Игнатовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Генпрокуратура России
Генпрокуратура России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.