Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену

Наказание - лишение свободы на срок до 20 лет

Любая помощь Украине в период проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР будет считаться государственной изменой. Об этом предупредили сегодня в Генпрокуратуре нашей страны. Наказание за такие действия - лишение свободы на срок до 20 лет. Уголовному преследованию будут подвергаться и те, кто распространяет заведомо ложную информацию о ситуации на Украине. За последние дни грубые видео- и фотоподделки наводнили соцсети. В ход уже идут кадры из фильмов о Великой Отечественной войне.

Парень на больничной койке еле дышит, кашляет и рассказывает о происходящем на передовой. В этом видео из соцсетей якобы допрос российского солдата. При этом на нём ни царапины, только правый глаз загримирован серыми тенями. А сам допрашивающий разговаривает с явным южнорусским говором. Ещё совсем недавно этот же молодой человек постил в TikTok записи о том, как якобы российских срочников отправляют на военную операцию. Только вот призывники, как неоднократно сообщали в Минобороны, в спецоперации не участвуют. К тому же этот молодой человек постоянно онлайн в соцсетях, однако нашим военнослужащим по уставу запрещено иметь с собой мобильные телефоны.

Вот ещё одна фейковая видеозапись из интернета. Солдаты обворовывают магазин. Подпись: "Мародерство военнослужащих ВС России" в Тростянке Сумской области. Приглядимся - на форме и в снаряжении этих людей нет ни одного знака отличия российской армии. Кроме того, наши военнослужащие полностью обеспечены продпайком и водой. И, кстати, замечу: в Сумской области расположен отдельный батальон сил территориальной обороны военных сил Украины, бойцы на этом видео вполне могут быть его представителями.

Подробности в репортаже Ксении Игнатовой.

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