Владимир Путин осмотрел ход строительства Национального космического центра

Завершить работы планируется в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ходе строительства комплекса зданий Национального космического центра на территории центра имени Хруничева.

Предварительно, весь комплекс будет передан Роскосмосу до конца 2023 года. Мэр отметил, что строительство объекта ведется без выходных.

"На мой взгляд, это один из важнейших объектов в стране. Такого масштаба создания на одной площадке научно-образовательного, исследовательского, производственного комплекса в области высочайших технологий космической отрасли в России давно не было", - сказал Собянин.

Путин отметил, что Национальный космический центр станет еще одним высокотехнологичным объектом столицы. "Он нужен всей стране с учетом той важности, которую играет ракетно-космическая отрасль", -пояснил президент.

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