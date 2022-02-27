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Минобороны сообщило о жертвах и раненых в ходе спецоперации

19:44
  • воскресенье
  • 27 февраля 2022

Потери России многократно меньше уничтоженных националистов, говорится в заявлении ведомства

Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе специальной военной операции на территории Украины.

"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи", - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что потери российских ВС многократно меньше "уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих ВСУ".

Российскими силами с начала военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса" и 56 РЛС.

С начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов.

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