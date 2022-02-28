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ЕС запретил операции с резервами и активами ЦБ России

08:05
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Ранее запрет одобрили главы МИД 27 стран объединения

Европейский союз ввел очередной пакет санкций против России в связи со спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля.
Великобритания и Евросоюз впервые ввели санкции лично против Путина

"Операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального Банка России, включая операции с любым юридическим лицом, юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Центрального Банка России, запрещены", - приводит постановление Совета ЕС ТАСС.

Уточняется при этом, что ряд сделок все-таки может быть разрешен в условиях обеспечения финансовой стабильности объединения.

Ранее запрет всех транзакций с ЦБ России и заморозку его активов одобрили главы МИД 27 стран Евросоюза.

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