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Глава ЕК предупредила европейцев о последствиях от антироссийских санкций

08:07
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

В ЕС при этом "солидарны с Украиной"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала интервью каналу Euronews, в ходе которого ее спросили, повлияют ли на европейцев санкции, которые Запад вводит в отношении России связи со спецоперацией на Украине. Руководитель ЕК ответила утвердительно.

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"Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной", - сказала она.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал документы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

В ближайшие часы должны состояться первые после начала спецоперации переговоры между Москвой и Киевом. Представители двух стран встретятся в Гомельской области Белоруссии.

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