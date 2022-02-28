Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для России

Запад продолжает санкционное давление

Европейский союз в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой Владимир Путин объявил утром 24 февраля, закрыл воздушное пространство сообщества для российских самолетов. Об этом со ссылкой на официальный журнал ЕС сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет обо всех воздушных судах, зарегистрированных в России и находящихся в собственности российских авиакомпаний.

"Запрещается <...> посадка, взлет или пролет над территорией Евросоюза", - говорится в тексте.

Исключения делаются для "гуманитарных целей или для любых других целей, соответствующих настоящему регламенту".

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