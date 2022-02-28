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Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для России

08:12
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Запад продолжает санкционное давление

Европейский союз в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой Владимир Путин объявил утром 24 февраля, закрыл воздушное пространство сообщества для российских самолетов. Об этом со ссылкой на официальный журнал ЕС сообщает ТАСС.

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Уточняется, что речь идет обо всех воздушных судах, зарегистрированных в России и находящихся в собственности российских авиакомпаний.

"Запрещается <...> посадка, взлет или пролет над территорией Евросоюза", - говорится в тексте.

Исключения делаются для "гуманитарных целей или для любых других целей, соответствующих настоящему регламенту".

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