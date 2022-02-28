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"Юмористу доверили судьбы нации": президент Бразилии о ситуации на Украине

08:12
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Бразилия не будет осуждать Россию в ООН

Президент Бразилии Жаир Болсонару в беседе с порталом G1 высказался по поводу ситуации на Украине.

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"Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение", - сказал он.

Как уточнил Болсонару, Бразилия не станет голосовать за осуждающую действия России на Украине резолюцию ООН.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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