"Юмористу доверили судьбы нации": президент Бразилии о ситуации на Украине

Бразилия не будет осуждать Россию в ООН

Президент Бразилии Жаир Болсонару в беседе с порталом G1 высказался по поводу ситуации на Украине.

"Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение", - сказал он.

Как уточнил Болсонару, Бразилия не станет голосовать за осуждающую действия России на Украине резолюцию ООН.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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