Захарова ответила, остались ли у России друзья

Цивилизованный мир не ограничивается Западом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос, остались ли у Москвы друзья в мире.

"Конечно, есть [друзья]. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире канала "Россия 1".

Ранее Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР, заявил, что Соединенные Штаты должны спросить у себя, кто спровоцировал напряженность вокруг Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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