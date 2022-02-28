ФИФА запретила сборной России играть дома и под своим флагом

Рассматривается вариант отстранения сборной от участия в международных турнирах

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о решении предпринять меры в отношении сборной России по футболу в связи с проведением специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

По рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и в координации с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ФИФА приняла решение запретить проведение международных футбольных турниров и матчей на территории Российской Федерации. Домашние матчи национальной сборной предписано проводить на нейтральном поле без зрителей.

Сборной России запрещается именовать себя таким образом, ФИФА требует от российских футболистов выступать под названием "Российский футбольный союз" (Football Union of Russia). В матчах с участием "Российского футбольного союза" запрещено использовать национальный флаг и гимн России.

В отсутствие быстрых улучшений в политической ситуации ФИФА допускает исключение России из международных соревнований по футболу, сообщается на официальном сайте федерации.

УЕФА ранее проголосовал за перенос финального матча Лиги чемпионов, запланированного на 28 мая, из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в парижском пригороде Сен-Дени. Это решение было принято в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

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