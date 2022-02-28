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Курс доллара в ходе торгов превысил 117 рублей

08:48
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Рубль падает на фоне новых санкций ЕС

Курсы доллара США и евро по отношению к рублю растут в ходе торгов на рынке Forex в понедельник, 28 февраля.
ЦБ: у России есть серьезный запас прочности

Во время торгов курс евро достигал максимальной отметки в 132,88 рубля, доллар — в 117,82 рубля. Это исторические максимумы, зафиксированные для данных валютных пар, сообщает Bloomberg.

Открытие Московской биржи 28 февраля задерживается. Согласно решению Банка России, торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 мск. Целесообразность открытия торгов на остальных рынках оценивается, решение будет принято в зависимости от развития ситуации, сообщает "Интерфакс".

Рубль резко просел к доллару и евро на фоне введения Евросоюзом нового пакета санкций в отношении России. Брюссель, в частности, запретил все операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального Банка России, включая операции с любым юридическим лицом, юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию ЦБ.

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