Озвучены цели Киева на переговорах с Россией

Встреча в Белоруссии начнется в ближайшие часы

Украина на переговорах с Россией хочет "спокойно взвесить" все предложения, сообщил в Facebook глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Надо их выслушать и спокойно взвесить все предложения и их влияние на интересы страны и ее граждан", - говорится в посте.

Ранее стало известно, что в состав украинской делегации войдут, в частности, депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Игорь Абрамович и замминистра обороны Украины. Вместе с тем президент страны Владимир Зеленский заявил, что не верит в успех переговоров с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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