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Россия выступила против проведения сессии Генассамблеи ООН по Украине

08:25
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Она пройдет 28 февраля

Совет безопасности ООН должен сосредоточиться на разрешении украинского кризиса, а не пытаться обойти позицию Москвы, созывая чрезвычайную сессию Генассамблеи. С таким заявлением выступил наш постпред при организации Василий Небензя.

Дипломат напомнил, что право вето на проект резолюции Совбеза, которым воспользовалась наша страна, - это не привилегия, а инструмент обеспечения баланса интересов. Попытка игнорировать позицию России противоречит самой основе Устава ООН. Небензя отметил, что в представленном проекте документа по Украине не было конструктивных предложений. И надо пытаться искать точки соприкосновения, как бы этого ни хотелось избежать нашим западным партнерам. 

"Сейчас нужно сосредоточиться на исправлении ситуации, приведшей к кризису, который мы переживаем. Он начался не с запуска российской специальной военной операции на Украине, а гораздо раньше — тогда, когда вы восемь лет делали вид, что не замечаете преступлений украинских националистов на Донбассе. И у вас опять сегодня не нашлось ни одного слова сострадания к жителям Донбасса", - заявил Василий Небензя.

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