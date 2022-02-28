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Более 150 тысяч российских туристов могут находиться за границей

08:42
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Из них около 30 тысяч - в европейских странах

Ростуризм, Росавиация и МИД решают вопрос с организацией  вывоза наших туристов  из европейских стран. Сейчас формируют списки и  рассматривают варианты транзитных перелетов через третьи государства, в частности,  Турцию, Египет и Арабские Эмираты.

Всего за рубежом могут находиться более 150 тысяч россиян, из них свыше 27 тысяч -  в тех странах , где наблюдаются проблемы с вылетом из-за закрытия воздушного пространства.

Отдыхающим рекомендуют держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении нашего МИД "Зарубежный помощник".  Кроме того, можно сообщить о возникшей проблеме, позвонив на горячую линию внешнеполитического ведомства или Ростуризма. 

Горячая круглосуточная линия МИД: 8 (495) 695-45-45
Горячая линия Ростуризма:  8 (800) 200-34-11.
 

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